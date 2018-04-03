حداد يشكو زوجته بالشرقية: كتبت طفل ذكر باسمه أثناء عمله بالخارج وعاد ليجده «بنت»

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كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" يتضمن تضرر شخص بالشرقية من زوجته وشقيقها.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يتضمن حديث لأحد الأشخاص حول بعض الأمور العائلية وتضرره من زوجته وشقيقها.

وبالفحص تم تحديد الشخص المشار إليه (حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية ) وبسؤاله قرر بتضرره من كلٍ من (زوجته وشقيقها – مقيمان بذات الناحية) لقيامهما بإثبات (طفل – ذكر) باسمه أثناء تواجده خارج البلاد للعمل عام 2015، وعقب عودته عام 2019 اكتشف بأن الطفل (أنثى)، وحال مواجهته زوجته أخبرته بأنها أنجبت طفلة وعند قيامها بإثباتها بمكتب الصحة اكتشفت أنه تم إثباتها بشهادة الميلاد بإسم (ذكر) عن طريق الخطأ من الموظف المختص.

بإستدعاء المشكو فى حقهما وسؤالهما أنكرا ما قرره الشاكى، واتهموه بالتعدى على زوجته بالضرب والتشهير بهما.

وأضافت زوجته أنها وضعت طفلتها بإحدى المستشفيات بالشرقية وكان برفقتها شقيقها وزوجته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.