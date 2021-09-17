استعاد محمد النني، لاعب وسط أرسنال، العديد من الذكريات حول أولى مبارياته مع المدفعجية إلى جانب مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها العشرات من جماهير الأهلي، إلى جانب تواجده مع المنتخب المصري.

وطرق النني باب الاحتراف الخارجي بالقارة الأوروبية مبكرًا قبل ثماني سنوات عندما انتقل لصفوف بازل السويسري من المقاولون العرب في 2013، ثم انتقل لأرسنال الإنجليزي في 2016 بعد تألقه مع الفريق السويسري.

وتحدث النني عن العديد من ذكرياته في حوار أجراه مع الموقع الرسمي لأرسنال:" كانت أول مباراة لي في الدوري الإنجليزي خارج ملعبنا أمام توتنهام، وأعلم أنها مواجهة ديربي كبيرة بالنسبة لنا، لن أقول أنني صُدمت من الأجواء، لكنني في الحقيقة استمتعت باللعب في تلك الأجواء، واستمتعت بكل لحظة".

وأضاف:" الجماهير كانت مجنونة في كل دقيقة بالمباراة، وأتذكر جيدًا الأيام التي سبقت المباراة، جاء فيك أكيرز «المسؤول في ذلك الوقت بأرسنال» للتحدث معي وقال لي..إنها مباراة مهمة جدًا ويجب تكون مستعدًا لتلك الأجواء جيدًا".

وأكد:" لقد أحببت تلك المباراة بصراحة، لقد استمتعت دائمًا بالمباريات الكبيرة، عندما تلعب أمام الفرق الكبيرة تمتلك الفرصة لأظهار إمكاناتك كلاعب، بعض اللاعبين يمكن أن يكونوا مذهلين أمام الفرق الصغيرة، ولكني أؤمن أن أدائك في المباريات الكبيرة هو من يشكل القصة الحقيقية، لهذا السبب أحب تلك المباريات، لديك فرصة لإظهار مستواك الحقيقي".

وأشار:"بالنسبة لي ، المشجعون متشابهون جدًا في جميع أنحاء العالم، الجميع يحب كرة القدم، في كل مكان تذهب إليه يكون المشجعون شغوفين بكرة القدم، خاصة أولئك الذين يذهبون إلى الملاعب فهم مجنونون بكرة القدم، لقد لعبت في الدوري الإنجليزي منذ ست سنوات، لذا ربما أكون نسيت ما تكون عليه الأجواء في أي مكان آخر،لكنني أحب البريميرليج لأنه مبارياته تنافسية للغاية وأحب الأجواء المحيطة به".

وواصل النني:"أنا أحب هذا الدوري، كل مباراة تنافسية للغاية، ولن تعرف أبدًا من سيفوز، هذا أحد أفضل الأشياء في الدوري الإنجليزي، كل فريق قوي جدًا لذا فأنت لا تعرف أبدًا، ربما لا يدرك المشجعون ذلك، لكن يمكنني أن أخبركم أنه ليس كل دوري قوي مثل البريميرليج ".