مبيعات التجزئة في بريطانيا تنخفض للشهر الرابع على التوالي

أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت اليوم الجمعة تراجع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال شهر أغسطس لتخالف بذلك توقعات المحللين، حيث تأثرت المبيعات بعودة الأشخاص إلى المطاعم وذلك في ظل تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بجائحة "كوفيد-19".

وكشفت بيانات هيئة الإحصاء الرسمية بالمملكة المتحدة تراجع حجم مبيعات التجزئة بنسبة 0.9% في أغسطس، بعد هبوطها 2.8% في يوليو، فيما توقع المحللون ارتفاعها بنسبة 0.7%، لكنها بالرغم من ذلك لا تزال متقدمة بنسبة 4.6% عن مستويات ما قبل الجائحة.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فها مبيعات التجزئة لأربعة أشهر متتالية، وعلق جوناثان أثو -نائب هيئة الإحصاء الوطني للإحصاءات الاقتصادية - على ذلك بقوله "انخفضت المبيعات مرة أخرى في أغسطس رُغم أنها ليست بنفس القدر الذي كانت عليه في يوليو، لكنها بشكل عام لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.

وتشير بيانات أخرى إلى أن الانخفاض في مبيعات متاجر المواد الغذائية مرتبط بزيادة تناول الطعام في الخارج بعد تخفيف قيود جائحة كوفيد-19.

وفي غضون ذلك، سجلت المتاجر غير الغذائية انخفاضًا بنسبة 1٪ في أحجام المبيعات مدفوعًا جزئيًا بالتراجع في المتاجر الكبرى التي شهدت انخفاضًا بنسبة 3.7٪ خلال الشهر.

وارتفعت أحجام مبيعات وقود السيارات بنسبة 1.5٪ خلال الشهر حيث استمر الناس في زيادة عدد رحلاتهم، على الرغم من أن هذا المستوى لا يزال أقل من مستويات ما قبل الجائحة.