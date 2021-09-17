ضبط شخص أوهم المواطنين بقدرته على تعديل درجات الثانوية العامة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص لقيامه بالنصب على المواطنين بإيهامهم بقدرته على تعديل ورفع درجات الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت قيام أحد الأشخاص بإنشاء حساب عبر موقع التـواصل الاجتماعي "فيـس بوك" يقوم من خلاله بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على اختراق السيرفرات الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وتعديل ورفع نتائج نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة عامل بمحل هواتف محمول، مقيم بمحافظة بنى سويف.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف تم استهدافه وضبطه وبحوزته هاتفا محمولا يقوم باستخدامه في ممارسة نشاطه الإجرامي المتمثل في وقائع النصب.

وبفحص الهاتف المحمول تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، كما أمكن التوصل إلى أحد المجنى عليهم، وباستدعائه قرر بقيام المتهم المضبوط بالنصب عليه عقب إيهامه بقدرته على رفع نسب درجات عدد 5 مواد خاصين بنجلته مقابل مبلغ مالي لكل مادة، واتهمه بالنصب عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهم للنيابة.