قامت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ومحمد معيط وزير المالية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بافتتاح معرض "صنع في بورسعيد" الأول بنطاق حى الشرق والذى نظم على هامش فاعليات منتدى بورسعيد الاقتصادي الذي أقيم تحت عنوان شرق بورسعيد وجهة الاستثمار العالمية وقاطرة تنمية مصر، وذلك بحضور السفيرة فايزة أبو النجا، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، ومحمد سعدة رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقال محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية، بمحافظة بورسعيد إن المعرض "صنع في مصر" يشارك به 26 نشاطا صناعىا يضم 48 جناحا، ويشمل منتجات المنشآت المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ومنها الأدوات الكهربائية والحلويات، البطاريات ومنتجات الألبان والمواد الغذائية، الملابس الجاهزة، العطور والبخور، المصنوعات الجلدية، الزيوت، المنسوجات، والبوهيات والكرتون، وفرش السيارات.