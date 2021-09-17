البرازيل تحقق في احتمال صلة وفاة شاب بتلقي لقاح فايزر

قال ممثلو وزارة الصحة البرازيلية في مؤتمر صحفي إنه تم فتح تحقيق في وفاة شاب بولاية ساو باولو بعد تلقيه لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأصدرت البرازيل أمس الأربعاء توصية للدول بوقف تطعيم الشباب الذين لا يعانون من أمراض مزمنة.

وبحسب التوصية، يجب ألا يحصل الشباب الذين حصلوا على الجرعة الأولى بالفعل على الجرعة الثانية، إلا إذا كان لديهم مرضا مزمنا أو إعاقة.

وقال وزير الصحة مارسيلو كيروجا إن الولايات يجب أن تستخدم اللقاحات الحاصلة على موافقة هيئة تنظيم الشؤون الصحية لمن لم يتجاوزوا 18 عاما.

ولم تصدر السلطات البرازيلية موافقتها لاستخدام لقاحات للشباب حتى الآن باستثناء فايزر.

وكان وزير برازيلي قد قال في وقت سابق مساء اليوم إن مراهقا توفي بعد تلقيه جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.