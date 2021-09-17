اتفاق مصري-ليبي على تشكيل لجنة مشتركة لتبادل الخبرات الصناعية

-إرسال خبراء فنيين من العربية للتصنيع لرفع كفاءة وإعادة تشغيل المصانع الليبية المتوقفة



بحث الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع أحمد علي أحمد عمر، وزير الصناعة والمعادن الليبي، سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من إمكانيات العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية، ومحمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، حيث تم بحث تعزيز التعاون وفرص الاستثمار، وذلك على هامش زيارة، عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والوفد المرافق للقاهرة.

وفي إطار المباحثات المشتركة، تم الاتفاق على تأسيس لجنة مشتركة لتبادل الخبرات الصناعية ونقل التجربة المصرية الحديثة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الأشقاء الليبين، كما تم الاتفاق على إرسال خبراء فنيين من العربية للتصنيع لرفع كفاءة وإعادة تشغيل المصانع الليبية المتوقفة.

وأكد التراس، أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز التعاون والتكامل مع الشقيقة ليبيا وجميع الأشقاء العرب، موضحا أن العربية للتصنيع ترحب بالتعاون وتضع كافة إمكانياتها التصنيعية المتطورة لتلبية كافة احتياجات الأشقاء والمشاركة في المشروعات التنموية بدولة ليبيا.

من جانبهم، أشاد الوزيران الليبيان بالهيئة العربية للتصنيع وما تتميز به من إمكانيات تصنيعية متطورة وتاريخها العريق بالمنطقة العربية، مشيرين الي تطلع الشركات والمستثمرين الليبين لتعزيز التعاون مع العربية للتصنيع، والاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والبشرية المتميزة بالهيئة، في المشروعات التنموية بدولة ليبيا.