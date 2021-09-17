أعلنت وزارة التجارة الصينية ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني، بنسبة 3ر22 في المئة على أساس سنوي، لتسجل 05ر758 مليار يوان (87ر113 مليار دولار أمريكي)، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2021، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت.

وأضافت الوزارة أن حجم الاستثمارات الأجنبية في صناعة الخدمات سجل 33ر599 مليار يوان خلال فترة كانون ثان/يناير-آب/أغسطس الماضيين، بزيادة 8ر25 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في الخدمات فائقة التكنولوجيا بنسبة 2ر35 في المئة.

كما واصلت الاستثمارات المعنية من دول مبادرة "الحزام والطريق" توسعها بنسبة 6ر37 في المئة، وارتفعت نسبة الاستثمارات من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 8ر36 في المئة، على الترتيب.

ونقلت شينخوا عن شو جيويه تينج، المتحدثة باسم وزارة التجارة، القول إن شركات الاستثمار الأجنبية "لعبت دوراً مميزاً وهاماً في نمط التنمية الجديد الصيني، حيث جلبت من خلال استثمارها في الصين، التكنولوجيا المتقدمة، والخبرات الإدارية، وشبكة تسويق عالمية".