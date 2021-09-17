ضبط المتهم بسرقة بطاقة دفع إلكتروني واستخدامها فى سحب مبالغ مالية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على شخص، متهم بسرقة بطاقة دفع إلكترونى واستخدامها فى إجراء عمليات سحب مبالغ مالية.

كان تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مواطن - مقيم بمحافظة القاهرة - باكتشافه سرقة بطاقة الدفع الإلكترونى المربوطة على حسابه البنكى بإحدى البنوك واستخدامها من قبل شخص مجهول فى إجراء عمليات سحب نقدى على ماكينات الصراف الآلى، والاستيلاء بموجبها على مبالغ مالية من حسابه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، إذ استغل المذكور طبيعة عمله بإحدى شركات نقل الأثاث والتى تعاقدت مع المجنى عليه لفك ونقل أثاث سكنه، وتمكن من سرقة بطاقة الدفع الإلكترونى والرقم السرى الخاص بها واستخدامها فى عمليات سحب مبالغ مالية من ماكينات الصراف الآلى المختلفة بنطاق محافظة القاهرة دون علم المجني عليه، وعقب ذلك تخلص من بطاقة الدفع الإلكترونى واشترى مشغولات ذهبية واحتفظ بباقى المبلغ بمنزله.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته (مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، ومشغولات ذهبية، وفاتورة شراء مشغولات ذهبية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.