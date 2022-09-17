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الرئيس السيسي يهنئ دولة بابوا غينيا الجديدة بمناسبة يوم الاستقلال
لأول مرة.. مقررو المحاور الرئيسية يشاركون فى اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني
الملا يتفقد مشروعات التطوير والتنمية المجتمعية بالمنطقة الجغرافية البترولية بمنطقة مسطرد
الملا يفتتح تطوير طريق ترعة الإسماعيلية بمساهمة من شركات بترول المنطقة الجغرافية بمسطرد
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الملك تشارلز يشكر موظفي خدمات الطوارئ البريطانية لعملهم خلال فترة الحداد على الملكة
سفينة تابعة للأمم المتحدة تغادر أوكرانيا محملة بالقمح إلى إثيوبيا
الكرملين: سيناريوهات استخدام روسيا للسلاح النووي مذكورة في عقيدتها العسكرية
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مدرب المنتخب السعودي يكشف سبب تمسكه بالعويس
أحمد حسني ممثلا للزمالك في الاجتماع الفني لمباراة بطل تشاد
يوسف سفري: أسود الأطلسي قادرون على تحقيق المفاجأة في مونديال قطر
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مجموعات الثيرابي.. كيف تطورت طريقة عرض العلاج النفسي في الدراما؟
يازين العابدين دويتو يجمع عصام كاريكا وصابرين النجيلي
حضور جماهيري كبير في حفل تامر عاشور بالإسكندرية
عبدالعزيز مخيون ينضم لأسرة مسلسل «بطن الحوت»
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المشاط: استراتيجية الملكية الفكرية تساعد بشكل كبير في التعاون مع المجتمع الدولي
غدا.. غلق باب التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
البورصة تكرم محمد فريد صالح تقديرا لجهوده في تطوير سوق الأوراق المالية المصري
حوادث وقضايا
بعدما تشاجر مع شقيقته وضربها.. طالب إعدادية يشنق نفسه داخل غرفته بالمنوفية
أمن المنافذ: ضبط 3 قضايا تهريب بضائع وهجرة غير شرعية خلال 24 ساعة
سقوط 3 أشخاص سرقوا مشغولات ذهبية في عين شمس
الداخلية تنجح في إتمام صلح بين عائلتين بسوهاج
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