كشف أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، وموقفه من العروض المحلية.

وقال ريان، في تصريحات تلفزيونية: «بدأت في النادي الأهلي وعمري 4 سنوات ونصف، وتدربت مع فريق 96 واستمررت حتى سن 18 عامًا، وتدربت مرة واحدة مع مارتن يول، وبعد ذلك حسام البدري ثبتني مع الفريق الأول وعمري 18 عامًا، وكنت أشارك على فترات بعيدة».

وأضاف: « طلبت الخروج للإعارة لأحصل على الخبرات، حققت نتائج جيدة وتجددت الإعارة، وانضممت للمنتخب الأولمبي، ثم تمت إعارتي لـ سيراميكا، ثم ألتاي سبورت، ثم الأهلي ثم الانتقال لـ سيراميكا».

وكشف: «بعد رحيل موسيماني ذهبت لـ سيد عبد الحفيظ وأخبرته بما قاله لي موسيماني بأنه سيعتمد علي قبل رحيله، وقال لي هل أنت جاهز بدنيًا قلت له لا، قال اجهز وتدرب مع الفريق، وبالفعل فعلت ذلك وتدربت حتى رحلت على سبيل الإعارة».

وواصل: «بعض الوكلاء تحدثوا معي بشأن موافقة الأهلي على إعارتي، وقابلت رئيس نادي، وقال لي أن أمير توفيق قال له أنه يفتح الباب أمام رحيلي، وقلت له أنا لم يتحدث معي أحد من الأهلي، وأكدت أنني لن أخرج إعارة، لو الأهلي احتاجني سأستمر، لكن لن أخرج إعارة، لأن هذه السنوات أنا خسرت أموال واستقرار».

وأوضح: «بعدها وجدت رئيس ناد أخر يتواصل معي وقال لي لو اتفقنا مع الأهلي لضمك سترحب، قلت له أنا في الأهلي، قال لي سنضمك إعارة بنية بيع، وبعدها طارق أبو العنين تواصل معي وقال لي أن الأهلي يرى أن أخرج إعارة، لو اشتريتك من الأهلي توافق، قلت لو النادي لن يمانع أنا موافق».

ونوه: «كنت أتدرب بشكل طبيعي حتى تواصل معي أبو العنين مرة أخرى وأكد لي أنه أنهى اتفاقه مع الأهلي، وبالتأكيد حزين كنت أتمنى أن أضيف شيء للنادي الذي نشأت فيه، لكني رحلت من دون أن أحصل على فرصة مثل باقي اللاعبين، هذا الأمر الوحيد الذي يزعجني، لكن هو قرار الأهلي وأنا لاعب كرة ويجب أن أنظر لمستقبلي».

وأتم: «أنا لا أستطيع أن أذهب لأحد وأقول له لماذا لا أشارك، حتى لا أشعر بالكسرة، عندما كان الوكلاء يتحدثون معي عن نية الأهلي في الاستغناء عني لم أكن أصدق لكن عندما تواصل معي رؤساء أندية تيقنت أن الأهلي لا يرغب في تواجدي».