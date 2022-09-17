مصرع عاملين بعد انهيار كتلة ترابية خلال حفر خط صرف بأحواض بلانة في نصر النوبة

لقي عاملان مصرعهما، اليوم السبت؛ بعد انهيار كتلة ترابية عليهما خلال حفر خطوط صرف صحي بمشروع أحواض صرف بلانة بنصر النوبة.



وكان مأمور مركز شرطة بلانة، تلقى بلاغًا يفيد بمصرع عاملين بعد انهيار كتلة ترابية عليهم خلال حفر خطوط صرف صحي بمشروع أحواض صرف بلانة بنصر النوبة.



وانتقل إلى مكان البلاغ رجال المباحث والحماية المدنية ومجلس المدينة وهيئة الصرف الصحي، حيث نجح رجال الحماية المدنية من استخراج جثتي العاملين من تحت الكتلة الترابية، وتم نقلهم إلى مشرحة نصر النوبة.



وتبين من تحريات المباحث، أن العاملين أثناء قيامهم بأعمال حفر خطوط الصرف بطول ٦ أمتار بمشروع أحواض صرف بلانة انهارت كتلة ترابية عليهم، وهو ما أسفر عن مصرعهم.



وتم نقل الجثتين إلى لمشرحة تحت تصرف النيابة.