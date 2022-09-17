 كوريا الجنوبية.. استمرار تراجع إصابات كورونا إلى أقل من 50 ألف حالة - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية.. استمرار تراجع إصابات كورونا إلى أقل من 50 ألف حالة

د ب أ
نشر في: السبت 17 سبتمبر 2022 - 5:41 ص | آخر تحديث: السبت 17 سبتمبر 2022 - 5:41 ص

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية لليوم الثالث على التوالي إلى أقل من 50 ألف إصابة جديدة اليوم السبت، وسط تراجع تدريجي في انتشار الفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 43 ألفا و457 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 280 إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و359 ألفا و702 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 57 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 27 ألفا و782 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وتراجع عدد المرضي المصابين بأمراض خطيرة إلى 477 مريضا، بانخفاض 39 مريضا عن حصيلة أمس.

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