الاستخبارات البريطانية: روسيا تقيم خطا دفاعيا شرقي أوكرانيا

أفاد تقييم للاستخبارات البريطانية، بأن القوات الروسية تعزز مواقعها في شرق أوكرانيا ضد الهجمات الأوكرانية.



وقالت وزارة الدفاع في لندن اليوم السبت، نقلا عن تقارير استخباراتية، إن الروس أقاموا خطا دفاعيا بين نهر أوسكيل وبلدة سفاتوف الصغيرة في منطقة لوهانسك.



وسوف تواصل أوكرانيا هجومها في المنطقة. غير أن الوزارة قالت إن روسيا عاقدة العزم على الاحتفاظ بالسيطرة حيث إن أحد خطوط الإمداد القليلة التي تسيطر عليها الوحدات الروسية تمر عبر هذه المنطقة.



وبالإضافة لذلك، يمتد الخط الدفاعي على طول حدود منطقة لوهانسك التي يعتبر "تحريرها" أحد أهم الأهداف المعلنة للحرب الروسية.



وشددت الوزارة على أن "أي خسارة إقليمية جوهرية في لوهانسك سوف تقوض بشكل واضح الإستراتيجية الروسية".



وتابعت: "من المرجح أن تحاول روسيا أن تدافع بقوة عن هذه المنطقة ولكن من غير الواضح ما إذا كانت قوات خط الجبهة الروسي لديها ما يكفي من الاحتياطيات أو المعنويات المناسبة لصد هجوم أوكراني منسق آخر".



وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثات يومية عن تطور الحرب الروسية ضد أوكرانيا منذ بدء الغزو في 24 فبراير الماضي، مستشهدة بمعلومات استخباراتية.