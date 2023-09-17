مشاركون من 47 دولة عربية وأجنبية في ملتقى الشارقة الدولي للراوي غدا

تنطلق غداً الاثنين، فعاليات النسخة الـ 23 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، والذي ينظمه معهد الشارقة للتراث خلال الفترة من 18 حتى 20 سبتمبر الجاري، تحت شعار "حكايات النباتات"، وذلك بحضور مشاركين من 47 دولة عربية وأجنبية.

وقال عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، ورئيس اللجنة العليا للملتقى، في تصريحات خلال استقباله لأعضاء الوفود المشاركة مساء أمس السبت، إن ملتقى الراوي في نسخته الـ 23 يأتي ليكون متماشياً مع إعلان 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار "اليوم للغد".

وأضاف أن "الشارقة وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عودتنا على الاحتفاء بمن وصفهم بـ(الكنوز البشرية الحية) عربيا ودوليا لنقل تجاربها وتفاعلها مع تجارب الآخرين".

ولفت المسلم إلى أنه "في هذا الإطار فإن الدورة الـ23 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، تشهد مشاركة 120 خبيراً وباحثاً وحكواتياً وإعلامياً، حيث يشاركون في 10 ندوات حوارية تتناول موضوعات وقضايا تتعلق بالتراث وبموضوع الملتقى هذا العام وهو "حكايات النباتات"، بجانب الاحتفاء بدولة قطر الشقيقة التي اختيرت كضيف شرف هذا العام ممثلة في: علي شبيب آل سالم المناعي، والشخصيتينِ الفخريتين محمد سعيد البلوشي وخولة محمد عبد العزيز المناعي، كما سيتم الاحتفاء بالتراث القطري والجهود المبذولة على المستويين الفردي والمؤسسي لحفظه وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى".

واعتبر عبد العزيز المسلم، أن مهرجان الشارقة الدولي للراوي، صار تقليداً راسخاً، ومناسبة تتجدد سنوياّ، مجمّلة بكل جديد ومفيد في التراث الشفاهي العربي والدولي.

وأكد أن الملتقى حدث مهم يرتقي بالثقافة المحلية وبالذاكرة الشعبية والهوية الوطنية، ومشروع ثقافي وبحثي دائم لتوثيق مرويّات وخبرات ومشاهدات الرواة الشعبيين في الإمارات ودعمهم بكل السبل.