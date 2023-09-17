فون دير لاين تزور جزيرة لامبيدوسا الإيطالية اليوم

من المتوقع أن تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، اليوم الأحد، حيث سوف تطالب بمواجهة موجة وصول المهاجرين على متن القوارب غير المسبوقة على حدود الاتحاد الأوروبي.

وقد أعلن مجلس الجزيرة حالة الطوارئ، الأربعاء الماضي، عقب وصول نحو 5000 مهاجر، والذي يعد رقما قياسيا، للجزيرة الواقعة بين صقلية وشمال أفريقيا خلال يوم واحد، مما أدى لازدحام مركز الاستقبال.

وتأتي زيارة فون دير لاين، بناء على دعوة من رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، التي سوف تصاحب فون دير لاين في جولتها بالجزيرة.

وكانت ميلوني قد دعت فون دير لاين لزيارة الجزيرة لكي تتعرف على "خطورة الموقف" الذي تواجهه إيطاليا.

وقد طالبت ميلوني بتدشين عملية أوروبية لوقف قوارب المهاجرين" فورا". وقالت في رسالة مصورة أمس الأول الجمعة إنه يجب نشر قوات البحرية إذا لزم الأمر.