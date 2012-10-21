اتُهم الكوميديان الإنجليزي راسل براند، باغتصاب سيدة أعمال واستمالة تلميذة تبلغ من العمر 16 عامًا؛ لممارسة علاقة غير شرعية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن ذلك جاء في سلسلة من الادعاءات الصادمة لنساء اتُهمن النجم البالغ من العمر 48 عامًا بالاعتداءات الجنسية والسلوك المسيء والعدواني بين عامي 2006 و2013، عندما كان في ذروة شهرته.

وزعمت 4 نساء تعرضهن للاغتصاء على يد براند، وأخبرت إحداهن صحيفة "ذي ميل أون صن داي" في وقت سابق عن سلوكه المسيطر والمتلاعب.

وقالت شرطة العاصمة، إنها على علم بتقارير وسائل الإعلام حول سلسلة من مزاعم الاعتداء الجنسي، وحثت أي ضحايا مزعومين على التقدم للإبلاغ عن أي اتهامات.

ويعود تاريخ هذه الإدعاءات المدمرة - التي تم تقديمها خلال تحقيق مشترك بين صحيفة صنداي تايمز والقناة الرابعة - إلى الوقت الذي كان فيه براند مقدمًا لراديو بي بي سي 2 والقناة الرابعة وقام ببطولة أفلام هوليوود.

وزعمت إحدى النساء، أن براند اغتصبها في منزله بلوس أنجلوس عندما كانت في الثلاثينيات من عمرها، وروت أخرى كيف استهدفها براند عندما كان عمرها 16 عامًا ولا تزال في المدرسة، وكان هو في عمره الـ30 عامًا.

ولكن في رد فعل غير عادي، لجأ براند إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإنكار التام لسلسلة الادعاءات الجنائية عبر الفيلم الوثائقي "ديسباتشز" الذي مدته 90 دقيقة، والذي تم بثه على القناة الرابعة الليلة الماضية.

ودعمت مذيعة "سكاي سبورتس" السابقة كيرستي جالاتشر، الأخت الكبرى لزوجة براند لورا، صهرها صباح أمس من خلال إعادة نشر حديثه التليفزيوني، ولكن بعد حوالي ساعة من الكشف عن الاتهامات الكاملة حذفت المنشور.

وزعمت إحدى الضحايا تسمى جوردان مارتن، في تصريحات صحفية في عام 2015، إنها شعرت بالتنمر والإساءة، خلال علاقتها التي استمرت 6 أشهر مع براند.

وكتبت كتابًا تدعي فيه أن براند، الذي أعادت تسميته بـ"راندال جراند"، اعتدى عليها جنسيًا في فندق لوري بمانشستر.