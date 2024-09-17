نقل سفير إيران في لبنان للمستشفى بعد إصابته في انفجار أجهزة الاتصالات

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أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، بأن السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني أصيب جراء انفجار أجهزة الاتصالات في لبنان.

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، بأن السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني أصيب جراء انفجار أجهزة الاتصالات في لبنان.

وقالت الوكالة، مساء الثلاثاء، إن السفير مجتبى أصيب بجروح سطحية وتم نقله إلى المستشفى.

وتعرضت أجهزة يحملها عدد من عناصر حزب الله إلى قرصنة إسرائيلية، الأمر الذي أدى الى انفجارها بين أيديهم في مختلف المناطق اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بوقوع «حدث أمني معادٍ غير مسبوق في الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى العديد من المناطق اللبنانية».

وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، من وزير الصحة العامة فراس الأبيض، مغادرة الجلسة، واستنفار كل أجهزة الوزارة لمواكبة معالجة الجرحى في المستشفيات.