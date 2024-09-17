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أعلن نادي الأهلي عن إعارة أحد لاعبيه الشباب بناء على توصية من مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

أشار الأهلي إلى الموافقة على إعارة المدافع الشاب أحمد عابدين إلى صفوف سيراميكا كليوباترا لمدة موسم واحد بعد التشاور مع كولر الذي يقتنع كثيرا بقدرات اللاعب وموهبته.

وأوضح الأهلي أنه استقر على إعارة "عابدين" لمنحه فرصة أكبر في المشاركة بالمباريات خاصة أنه مميز فنيا وبدنيا، ومن العناصر التي يمكن الاعتماد عليها مستقبلا في خط الدفاع.

وشارك أحمد عابدين في عدد من المباريات الأخيرة ببطولة الدوري في الموسم الماضي أثناء تولي سامي قمصان المسؤولية بشكل مؤقت لحين عودة المدرب السويسري مارسيل كولر من أجازته.