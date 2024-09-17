قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن بلاده تجمع معلومات عن تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء، أن واشنطن ليست ضالعة في الأمر.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ليست لديها أي تقييمات بشكل أو بآخر عن هوية المسئول عن التفجيرات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن واشنطن ترغب في إيجاد حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وشدد على أن المدنيين ليسوا أهدافا مشروعة لأي نوع من العمليات.

وعبر عن قلق بلاده دائما بشأن أي واقعة يمكن أن تثير التصعيد في الشرق الأوسط، مؤكدا في الوقت نفسه أنه من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان على محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح أن التصعيد العسكري للصراع لن يحقق هدف إسرائيل إعادة النازحين في الشمال إلى ديارهم.

ولفت متحدث الخارجية الأمريكية، إلى أن بلاده ستحث إيران على ألا تنتهز أي حادث لزيادة حالة عدم الاستقرار، وفق تعبيره.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، ارتفاع عدد ضحايا انفجارات أجهزة الاتصال التي وقعت في مناطق مختلفة في لبنان، إلى 9 قتلى ونحو 2800 مصاب.

كما أصيب 14 شخصا بجروح في دمشق ومحيطها في انفجار أجهزة اتصال خاصة بحزب الله اللبناني، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: «بلغ عدد الجرحى 14 شخصا لم تكشف جنسياتهم في محافظتي دمشق وريف دمشق، نتيجة انفجار أجهزة اتصالات شخصية خاصة بحزب الله اللبناني».

وحمّل حزب الله في بيان، إسرائيل المسئولية الكاملة عن الانفجارات.

وقال: «بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوافرة حول الاعتداء الآثم، فإنّنا نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي.. هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل».