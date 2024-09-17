محمود كامل: تقرير لجنة الحريات 2023 كان به مؤشرات إيجابية تتعلق بالحريات الصحفية تحولت لسلبية مؤخرا

سلّط رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمود كامل، الضوء على التحديات التي تواجه اللجنة وخطة عملها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أهمية هذا الملف.

وأوضح كامل خلال كلمته بحلقة بحثية نظمتها نقابة الصحفيين من خلال لجنة الحريات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول خطة إعداد تقرير الحريات بالنقابة، أن تقرير لجنة الحريات لعام 2023 أشار إلى مؤشرات إيجابية كانت تبعث على التفاؤل، إذ كانت النقابة تأمل في تحقيق المزيد من التحسن فيما يتعلق بالحريات الصحفية.

وأشار إلى أن تلك المؤشرات تحولت إلى سلبية مؤخرًا، حيث كانت تطلعات النقابة تنصب على الإفراج عن الصحفيين المحبوسين وتحرير سجناء الرأي، إلا أن هذه الأهداف لم تتحقق بعد.

وأكد أن اللجنة ستكثف جهودها خلال الفترة القادمة، بدعم كامل من نقيب الصحفيين خالد البلشي، للعمل على تحقيق مطالب النقابة في تحسين وضع الحريات.