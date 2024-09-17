حزب الله يعلن استهداف ثكنة راموت نفتالي في الجليل الأعلى بالمسيرات

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف ثكنة راموت نفتالي الإسرائيلية في الجليل الأعلى بالمسيرات الانقضاضية.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «عناصره شنوا هجومًا جويًا بأسراب من المسيرات ‏الانقضاضية على مقر مستحدث لقوة استطلاع من لواء جولاني 631 في ثكنة راموت نفتالي، مستهدفة أماكن استقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة».

وذكر أن «الاستهداف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‏بليدا».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 3 مواطنين وإصابة اثنين آخرين، في غارة إسرائيلية على بلدة بليدا جنوب البلاد.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، عن الوزارة قولها، إن «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة بليدا أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين بجروح».

ومنذ الثامن من أكتوبر الماضي تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية مواجهات شبه يومية بين حزب الله وجيش الاحتلال أدت إلى نزوح أكثر من 113 ألف مواطن لبناني.

كما أسفر الصراع على جانبي الحدود إلى مقتل 610 أشخاص على الأقل في لبنان، بينهم 394 من حزب الله، و135 مدنياً، وفق «فرانس برس».

أما في إسرائيل، فأحصت السلطات مقتل 24 عسكرياً، و26 مدنيا على الأقل، بينهم 12 قتلوا في الجولان السوري المحتل.