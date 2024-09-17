قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالميا كان متوقعًا، موضحا أن الأسعار الحالية غير مسبوقة.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور عبر شاشة "ETC"، الارتفاعات الحالية ترجع إلى ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي الأربعاء المقبل بشأن سعر الفائدة، والذي من التوقع أن يشهد خفضًا في سعر الفائدة على الدولار ومن ثم انخفاض سعر الدولار، والتوجه نحو شراء الذهب بدلا من الاحتفاظ بالدولار.

وأضاف أن الوضع في السوق المحلية مختلف، موضحا أن الإقبال على شراء الذهب ضعيف هذه الأيام، مرجعًا ذلك إلى الظروف الاقتصادية وموسم المدارس.

ونوه إلى انعكاس ضعف الطلب على انخفاض الأسعار، قائلا إن" سعر الذهب في السوق المحلي أقل من السعر العالمي".

وأشار إلى أن الوقت الحالي يعتبر فرصة جيدة للاستثمار في الذهب، نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالسعر العالمي، فضلا عن أن الذهب استثمار رابح وواعد ومن أفضل الخيارات للاستثمار طويل المدى.

وسجل سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية بالأسواق الإثنين؛ نحو 3475 جنيهًا للبيع، و3465 جنيهًا للشراء في حين وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3971.5 جنيه للبيع و3960 للشراء.