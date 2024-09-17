تنظم دار الأوبرا، حفلًا للواعدين بمركز تنمية مواهب الإسكندرية ودمنهور تحت إشراف الدكتورة هدى حسني في الثامنة والنصف من مساء غد الأربعاء، على مسرح دار أوبرا دمنهور، بمشاركة طلاب 3 فصول، هم "البيانو تدريب عمر فاروق"، حيث يتضمن أشهر الأعمال العالمية والمصرية التي وضعها كبار المؤلفين الموسيقيين منها مارش وباسكاليا لهاندل، برليود رقم 15 لإدوارد جريج، وقصة حب لفرانسيس ألبرت، وبولونيز لباخ، وقضية عم أحمد، وضمير أبله حكمت لعمر خيرت وغيرهم، أداء الواعدين "مليكة محمود، آدم سامي، نور حماد، آيتن وأسيل أسامة، ميرال صبري، رودينا طارق، حبيبة علاء، ياسمين أحمد، فريدة وليد، لارا عمرو، ملك إيهاب، عاليا عقده، مروان أسامة، ماريا سامح"، وذلك ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة لتنمية النشء وتقديم إبداعاتهم.

وتقدم فصول الغناء العربي لأوبرا الإسكندرية، ودمنهور تدريب وقيادة دكتور محمد حسني، باقة من أجمل الغنائيات التراثية والمعاصرة منها تنويعات لأعمال سيد درويش "دور أنا هويت، موشح يا بهجة الروح ـ شاغلني بالحسن بدرا - يا شادي الألحان، طقطوقة، أهو ده اللي صار -يا حلاوة الدنيا، أنا لك علطول، ليلة امبارح، حبيبي الأولاني، دارت الأيام، في يوم وليلة، بنت الشلبية، شد الحزام، مونولوج والله تستاهل يا قلبي ـ مونولوج عيني علينا يا أهل الفن، أداء نور بدوي، نانسي وديع، عبير الشهاوي، محمد طه، أمنية ياسر، آلاء طلبة، ميريت، يوسف سامح كما يقام علي هامش الحفل معرض للوحات الدارسين في فصل الرسم تدريب الأستاذة مريم منير".

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم أقساما متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.