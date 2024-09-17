لجنة مشاهدة مهرجان المسرح العربي تختار 5 عروض في دورة كريم عبد العزيز

أعلن الفنان محمد عصمت مدير مهرجان المسرح العربى، نتيجة أعمال لجنة مشاهدة عروض الدورة الخامسة، وتقدم للجنة 11 عرضا مسرحيا، من أعمال طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية، واستمرت أعمال اللجنة لمدة يومين، واختارت اللجنة 5 عروض فقط للمشاركة في دورة هذا العام.

والعروض المختارة هي: بعمل الإلياذة، فيلا رشدي بيه، بينو، الشاهد، ومأساة الحلاج وضمت لجنة مشاهدة العروض كلا من الدكتور أحمد عبد العزيز، الدكتور محمد الهجرسي والفنان إسلام عبد الشفيع.

وتحمل هذه الدورة من المهرجان اسم الفنان كريم عبد العزيز، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.



وأشار تامر طه مدير المركز الإعلامي للمهرجان إلى أن محافظة الإسكندرية تحتضن المهرجان، فى الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل وسوف يضم المهرجان 5 عروض مسرحية، تتنافس على جوائز الدورة الخامسة، بالإضافة للعرض المسرحي ( +1 ) للمخرج تامر القاضي الذي سيعرض علي هامش المهرجان خارج المسابقة الرسمية، وتقام العروض على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، على أن يقام حفلي افتتاح وختام المهرجان في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش وتقام على هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة.

ويُكرم المهرجان هذا العام عدد من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة فى عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجآت، سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال فترة فعاليات المهرجان، وسيتم الإعلان عن أسماء المكرمين، ولجان التحكيم خلال الفترة المقبلة.