تأجيل محاكمة 39 متهما بالنصب على المواطنين عبر المنصات الإلكترونية لـ14 أكتوبر

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة 39 متهمًا بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر منصات إلكترونية مختلفة "GME – RGA – BTS"، إلى جلسة 14 أكتوبر المقبل.

وكانت نيابة الأموال العامة والشؤون الاقتصادية المتهمين إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية في اتهامهم بالنصب والاستبلاء على أموال المواطنين عبر منصات إلكترونية بعد عدة بلاغات تلقتها من عدد من المواطنين بعد النصب عليهم في مبالغ مالية بلغت 12 مليون جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كافة المتورطين في عكليات النصب على المواطنين، وعُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة مُفعل على بعضها محافظ إلكترونية وعدد من السيارات والمشغولات الذهبية والهواتف والحواسب المحمولة.

وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات المالية والعينية بنحو 75 مليون جنيه.