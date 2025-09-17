 تأجيل محاكمة 39 متهما بالنصب على المواطنين عبر المنصات الإلكترونية لـ14 أكتوبر - بوابة الشروق
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 1:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

تأجيل محاكمة 39 متهما بالنصب على المواطنين عبر المنصات الإلكترونية لـ14 أكتوبر

أحمد محفوظ
نشر في: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 1:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 1:34 م

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة 39 متهمًا بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر منصات إلكترونية مختلفة "GME – RGA – BTS"، إلى جلسة 14 أكتوبر المقبل.

وكانت نيابة الأموال العامة والشؤون الاقتصادية المتهمين إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية في اتهامهم بالنصب والاستبلاء على أموال المواطنين عبر منصات إلكترونية بعد عدة بلاغات تلقتها من عدد من المواطنين بعد النصب عليهم في مبالغ مالية بلغت 12 مليون جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كافة المتورطين في عكليات النصب على المواطنين، وعُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة مُفعل على بعضها محافظ إلكترونية وعدد من السيارات والمشغولات الذهبية والهواتف والحواسب المحمولة.

وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات المالية والعينية بنحو 75 مليون جنيه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك