الاكتتاب في سندات الخزانة العشرينية الأمريكية فوق المتوسط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء نتيجة مزايدة بيع سندات مدتها 20 عاما بقيمة 13 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب في هذا الطرح أعلى من المتوسط.

وذكرت الوزارة أن العائد على هذه السندات بلغ 613ر4% وبلغ معدل التغطية 74ر2 مرة.

كانت الوزارة قد باعت الشهر الماضي سندات مدتها 20 عاما بقيمة 16 مليار دولار حيث بلغ العائد عليها 876ر4% ومعدل التغطية 54ر2 مرة.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وكان متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشرين سنة 59ر2 مرة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة الأمريكية غدا تفاصيل طرح كمية من السندات طويلة الأجل على ثلاث شرائح، الأولى مدتها عامين والثانية مدتها 5 سنوات والثالثة 7 سنوات.