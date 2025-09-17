 الاحتلال يفتح طريقا مؤقتا لنزوح الفلسطينيين جنوبا لـ48 ساعة - بوابة الشروق
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 10:23 ص القاهرة
الاحتلال يفتح طريقا مؤقتا لنزوح الفلسطينيين جنوبا لـ48 ساعة

وكالات
نشر في: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 9:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 9:53 ص

في إطار العدوان المستمر على مدينة غزة، وطرد السكان، أبلغ المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، بفتح طريق نقل مؤقت عبر شارع صلاح الدين، من أجل تسهيل المرور جنوبا.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن هذا هو المحور الغربي للمدينة، المعروف أيضًا باسم طريق غزة الساحلي.

ويُشير جيش الاحتلال بذلك إلى أن قواته موجودة بالفعل في المنطقة الساحلية وتسيطر على المنطقة الغربية من مدينة غزة.

وتشير تقديرات المؤسسة الأمنية إلى أن نحو 400 ألف من سكان غزة غادروا مدينة غزة حتى الآن.

وفي هذه المرحلة، سيُفتح المعبر لمدة 48 ساعة فقط، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا من يوم 17 سبتمبر وحتى الساعة 12 ظهرًا من يوم 19 سبتمبر.

وجاء في الإعلان: "يرجى استخدام الشوارع المحددة على الخريطة فقط لعبور الاتجاه الجنوبي، والالتزام بالتعليمات ".

