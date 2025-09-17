سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، بأن طيران الاحتلال يشن عدة غارات على مناطق شمال غرب مدينة غزة.

وقالت شبكة «قدس» الإخبارية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء، إن «الاحتلال يطلق قنابل دخانية بكثافة في شمال غرب المدينة».

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حاليا وبشكل أكثر عنفا من ذي قبل عمليات القتل والتدمير ويعمد لمسح مربعات سكنية بأكملها في مناطق بمدينة غزة، مثل، تل الهوى والزيتون وغيرها حتى يدفع الناس إلى النزوح ومغادرة مناطقهم، دون أن يعرفوا إلى أين يتجهون.

وفي وقت سابق، أفادت شركة الاتصالات الفلسطينية، بانقطاع في خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة.

وقالت في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذا الانقطاع يأتي نتيجة استهداف عدة مسارات رئيسية مغذية للمنطقة في ظل العدوان المستمر.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقمها تعمل على مدار الساعة لإصلاح الأعطال في ظل الوضع الميداني الخطير.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بدء عمليته العسكرية لاحتلال مدينة غزة بمشاركة فرقتين عسكريتين، والثالثة ستلتحق بهما قريبا.

واستُشهد 45 فلسطينيًا بينهم 23 من مدينة غزة، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ فجر اليوم الأربعاء.