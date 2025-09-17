 اليابان تقدم معدات إغاثة من الكوارث إلى بابوا غينيا الجديدة - بوابة الشروق
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 11:29 ص القاهرة
اليابان تقدم معدات إغاثة من الكوارث إلى بابوا غينيا الجديدة

طوكيو - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 10:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 10:46 ص

تعهدت الحكومة اليابانية، بتقديم معدات ثقيلة لدعم جهود الإغاثة من الكوارث في بابوا غينيا الجديدة، بقيمة 400 مليون ين (2.73 مليون دولار)، في إطار برنامجها الرسمي للمساعدات الأمنية.

وأفادت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية تاكوما مياجي، قام خلال زيارته لبابوا غينيا الجديدة، بتوقيع مذكرة تفاهم، مع وزير خارجيتها جاستن تكاتشينكو، بحسب ما ورد في إعلان ياباني صدر أمس.

جدير بالذكر أن بابوا غينيا الجديدة تعد واحدة من بين الدول الثماني التي تعتزم اليابان تزويدها بمعدات دفاعية خلال السنة المالية 2025، في إطار برنامجها للمساعدات الأمنية الرسمية، وتشمل الدول السبع الأخرى تايلاند وتيمور الشرقية وسريلانكا.

وفي ضوء الأنشطة الترهيبية للصين في بحري الصين الشرقي والجنوبي، تهدف طوكيو إلى تعزيز تعاونها الأمني ​​مع دول جزر المحيط الهادئ.

