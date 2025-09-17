محافظ الجيزة يبحث مع مستثمري المناطق الصناعية بجرزا وعرب أبو ساعد حلول بنكية لتمويل المصانع

التقى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بعدد من المستثمرين والمصنّعين بالمناطق الصناعية بعرب أبو ساعد بالصف وجرزا بالعياط، وممثلي البنك الأهلي المصري، لعرض وبحث مقترح البنك بشأن منح المستثمرين والمصنّعين قروضًا ميسرة لتقنين أوضاعهم وتطوير البنية التحتية وتنفيذ التوسعات اللازمة لمصانعهم وأنشطتهم.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية الاقتصادية، بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة، وهاني محمد علي المستشار القانوني للمحافظة.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم الأربعاء، أن الهدف الرئيس لكل أعمال التطوير بالمنطقة هو المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات للعاملين بالمجال، وتعظيم موارد الدولة، واستكمال الإجراءات اللازمة لدخول مصانع المنطقتين الصناعيتين بجرزا وعرب أبو ساعد ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها، لخلق فرص عمل إضافية، بالإضافة إلى المساهمة في إدخال المرافق ورفع كفاءة الإنارة والبنية التحتية بتلك المناطق وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وأشار المحافظ، إلى أن اللقاء استهدف تعزيز التعاون مع البنك الأهلي المصري من خلال شراكة اقتصادية وتنموية مع محافظة الجيزة، لتقديم قروض ميسرة للمستثمرين والمصنّعين بأقل فائدة بنكية ممكنة، لدعم جهود تقنين أوضاعهم، وكذلك توفير التمويل اللازم للتوسعات بالمصانع وخطوط الإنتاج ومصروفات التشغيل.

كما استمع المحافظ، إلى شكاوى ومعوقات المستثمرين والمصنّعين داخل المناطق الصناعية، حيث وجّه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة دراسة هذه التحديات وإيجاد حلول عملية لها، بما يضمن تهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية واستقرارًا.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للمستثمرين، إيمانًا منها بأهمية القطاع الصناعي في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الخطوات الجادة لتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وأبناء المحافظة.