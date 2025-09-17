محافظ أسوان يتدخل لحل شكاوى جماهيرية خلال جولة بمعهد الأورام

وجّه محافظ أسوان إسماعيل كمال بالتدخل السريع لحل العديد من الشكاوى الجماهيرية التي عرضها المواطنون عليه خلال تفقده معهد الأورام، حيث شملت بعض المشكلات تسهيل الإجراءات المطلوبة ضمن آلية عمل منظومة التأمين الصحي الشامل، أو توفير الكورسات العلاجية لبعض المرضى بشكل عاجل، إلى جانب موضوعات عامة تخص أداء الخدمات الأخرى.

كما وجّه المحافظ مسئولي الرعاية الصحية بسرعة إنهاء إجراءات التسجيل لعدد من الحالات لتمكينها من الحصول على الخدمات الطبية والعلاجية في إطار المنظومة الجديدة.

واستمع محافظ أسوان كذلك إلى مطالب وشكاوى أخرى من المواطنين الذين التقى بهم داخل هذه المنشآت الصحية.