مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتفقد مستوى خدمات مستشفى حورس

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تفقد الدكتور أحمد صبري الملاح، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، مستشفى حورس التخصصي؛ لمتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، برفقة الدكتور محمد حسني، نائب مدير الفرع.

وشملت الجولة، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة، المرور على قسم الطوارئ لمتابعة سرعة الاستجابة للحالات، وقسم الحضانات للوقوف على مستوى الرعاية المقدمة، إلى جانب القسم الداخلي ومتابعة انتظام تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين.

وراجع مدير الفرع آليات العمل داخل المستشفى، وانتظام رفع التقارير الطبية وكفاءة تطبيق النظام الإلكتروني، بما يضمن دقة تسجيل البيانات الطبية وسرعة إنجاز الإجراءات المرتبطة بتقديم الخدمة.

كما تابع الملاح ملاحظات وشكاوى المنتفعين خلال مروره بالأقسام المختلفة، واستمع إلى آرائهم بشأن الخدمات المقدمة، موجهًا بسرعة التعامل مع أي معوقات أو ملاحظات والعمل على تذليلها.