رئيس جامعة عين شمس يكلف الدكتورة هدى جمال للقيام بأعمال عميد كلية الدراسات العليا للطفولة

أصدر الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتكليف السيدة الأستاذة الدكتورة هُدى جمال محمد، الأستاذ بكلية الدراسات العليا للطفولة، للقيام بأعمال عميد الكلية، اعتبارًا من 15 / 9 / 2026.

هُدى جمال محمد أستاذ علم النفس الإكلينيكي بقسم الدراسات النفسية للأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة - جامعة عين شمس؛ حاصلة على درجة الدكتوراه في الآداب (علم النفس) بتقدير مرتبة الشرف الأولى من جامعة عين شمس عام 2015، ودرجة الماجستير بتقدير ممتاز عام 2012.



وتمتلك خبرة أكاديمية وتدريبية متخصصة في مجالات التأهيل النفسي للطفل، والعلاج المعرفي السلوكي، وسفراء الدعم النفسي.كما شاركت في العديد من البرامج التدريبية المتقدمة في الإدارة الجامعية، والقيادة، وضمان جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي.