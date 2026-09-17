تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، انكسارًا في حدة الأجواء شديدة الحرارة وانخفاضًا في درجات الحرارة، مع بداية فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ووفقًا لبيان محافظة الإسكندرية اليوم، أوضحت التقارير أن الإسكندرية تتأثر بكتل هوائية شمالية غربية نشطة ومحملة بالرطوبة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا، بنسبة تصل إلى نحو 30%، وذلك على مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة.

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية 32 درجة مئوية للعظمى و24 درجة للصغرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، فيما تتراوح سرعة الرياح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة.

وفي هذا السياق، تهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين متابعة التحديثات والتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والاطلاع على تطورات الحالة الجوية أولًا بأول.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متابعة مستجدات الحالة الجوية والتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا للتقارير والتحديثات الواردة بشأن حالة الطقس.