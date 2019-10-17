نشر البيت الأبيض صورة ضوئية من خطاب أرسله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اعتبرته وسائل الإعلام الأمريكية واحدا من أغرب الخطابات الرئاسية على الإطلاق على مستوى اللغة المستخدمة والعبارات الفظة والبعيدة عن الدبلوماسية التي استخدمها ترامب، مثل "لا تكن غبيا.. لا تكن عنيدا.. سأعقد معك صفقة جيدة".



وتنشر "الشروق" في السطور التالية ترجمة عربية كاملة للخطاب:



عزيزي السيد الرئيس



دعنا نعمل على عقد صفقة جيدة (اتفاق جيد)



أنت لا ترغب أن تكون مسئولا عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسئولا عن تدمير الاقتصاد التركي، وسأفعل ذلك.



لقد عملت بجدية لحل بعض مشاكلك. لا تخذل العالم. يمكنك عقد صفقة جيدة. الجنرال مظلوم عبدي (قائد قوات سوريا الديمقراطية الكردي) يريد أن يتفاوض معك. إنه يريد تقديم تنازلات لم يسبق وأن أقدموا عليها في الماضي.



أرفق بثقة في هذا الخطاب الرسالة التي تلقيتها منه للتو.



سوف ينظر لك التاريخ بشكل إيجابي إذا نجحت في التعامل مع الموقف بطريقة صحيحة وإنسانية.



وسوف ينظر إليك كشيطان للأبد، إذا لم تحقق أمورا جيدة.



لا تكن رجلا عنيدا.. لا تكن أحمق.



سأتصل بك لاحقا.