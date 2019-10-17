الحكومة الألمانية تخفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2020

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أعلنت الحكومة الألمانية خفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2020 بشكل واضح، لاسيما بسبب ضعف التجارة العالمية.

وتوقع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الخميس بالعاصمة الألمانية برلين نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0ر1 بالمئة.

وكانت توقعات الحكومة للنمو الاقتصادي للعام القادم بلغت في أبريل الماضي 5ر1 بالمئة.

ولكن الوزير الاتحادي أكد أنه ليس هناك خطر مواجهة أزمة اقتصادية.

وتوقع ألتماير انتعاش التجارة الخارجية في العام القادم، مضيفا أنه سيكون هناك أيضا عدد أيام عمل أكثر في عام 2020، وأوضح أن ذلك وحده يسهم في زيادة الناتج المحلي بنسبة 4ر0 بالمئة.

,تظل التوقعات الاقتصادية للعام الجاري بلا تغيير، حيث تتوقع الحكومة وكذلك المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد نموا بنسبة 5ر0 بالمئة.

يذكر أن إجمالي الناتج المحلي بألمانيا شهد نموا العام الماضي بنسبة 5ر1 بالمئة.

يشار إلى أن قطاع الصناعة الألماني بصفة خاصة تأثر سلبا بشكل كبير من النزاعات التجارية الدولية، وحالة الغموض المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

فقد تأثرت القطاعات الصناعية الرئيسية مثل صناعة الآلات والسيارات، وكذلك الصناعات الكيميائية والإلكترونية جراء ذلك بالفعل منذ فترة طويلة.

ولكن ألتماير أشار إلى أن الطلب المحلي لا يزال سليما، وقال: "التوظيف والدخل يرتفعان وقطاع البناء لا يزال في حالة ازدهار اقتصادي"، لافتا إلى أن تخفيف الضرائب ورسوم التأمينات الاجتماعية عن عاتق الموظفين يُبقى لديهم جزءا أكبر من أجورهم.