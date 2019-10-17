حبس عاطل هتك عرض طفل بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة، اليوم الخميس، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بهتك عرض طفل عقب خروجه من جمعية رعاية الأيتام، واعترض طريقه واستدرجه إلى مكان بعيد عن الجمعية، قام بتهديده بسلاح أبيض وهتك عرضه كما أمرت النيابة بعرض الطفل على الطب الشرعي لإعداد تقرير طبي حول الضرر الذي لحق بالطفل.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أنه عقب خروج المجني عليه الذي يبلغ من العمر 12عاما من إحدى جمعيات رعاية الأيتام بمصر القديمة اعترض طريقه عاطل، 38 عاما، وقام باستدراجه إلى مكان خالي من المارة وهدده بسلاح أبيض وهتك عرضه، مشيرة إلى أنه عقب عودة الطفل إلى دار الرعاية روى تفاصيل مع حدث معه إلى مسئولي الجمعية التي حررت محضر بقسم شرطة مصر القديمة بالحادث.

وأنكر المتهم ارتكاب الواقعة ومعرفته بالطفل، وأجرت النيابة عرض عدد من الأشخاص بينهم المتهم على الطفل الذي تعرف عليه.