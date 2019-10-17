البرهان يتسلم رسالة خطية من سلفاكير ويطلع على سير مفاوضات السلام السودانية







اطلع الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، على سير عملية السلام بدولة جنوب السودان، والمفاوضات الجارية الآن بمدينة جوبا بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، لدى تسلمه رسالة خطية اليوم الخميس، رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، سلمتها وزيرة خارجية جنوب السودان اويت دينق شوال.

وثمن البرهان دور حكومة جنوب السودان في تقريب وجهات النظر وحرصها على إحلال السلام بالسودان، وسعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد البرهان حرص السودان على تقديم كل ما من شأنه إحلال السلام والتوصل لإتفاق شامل ينعم من خلاله أهل السودان بالامن والاستقرار.

واطلع البرهان أيضا على سير تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة مؤخرا بالخرطوم بين فرقاء جنوب السودان، مؤكدا أن السلام في جنوب السودان هو السلام في السودان.

بدورها، شكرت وزيرة خارجية جنوب السودان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي وحكومته على الثقة الكبيرة التي اولاها لحكومة جنوب السودان للعمل على السلام بالسودان، من خلال مفاوضات جوبا.

وقالت وزيرة خارجية جنوب السودان، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن حكومة جنوب السودان تعمل جاهدة لإحلال السلام بالسودان ورفع أسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأعربت عن شكرها لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، على اهتمامه وحرصه على متابعه اتفاقيات الحدود والتعاون الاقتصادي، ومتابعته تشكيل حكومة جنوب السودان، المقرر بعد ثلاثة أسابيع من الآن.