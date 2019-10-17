كوشنر مبعوث ترامب يزور إسرائيل على رأس وفد أمريكي

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية يوم الخميس إن جاريد كوشنر مستشار الرئيس دونالد ترامب سيرأس وفدا أمريكيا لزيارة إسرائيل في نهاية الشهر الجاري ولقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني جانتس.

ويقود كوشنر جهود ترامب لصياغة خطة سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وبعد اقتراح حزمة مساعدات بقيمة 60 مليار دولار للمنطقة في الصيف الماضي، لم يكشف ترامب بعد عن خطة سياسية تتناول القضايا الشائكة في الصراع القائم منذ عقود خاصة في ظل المصاعب التي يواجهها نتنياهو لتشكيل حكومة ائتلافية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن كوشنر سيسافر مع نائبيه آفي بركويتس وبريان هوك للقاء نتنياهو وجانتس.

وأضاف أن من غير المتوقع أن يكشف الثلاثة عن الخطة السياسية لكنهم سيسعون إلى تحديد المرحلة التي وصلت إليها الجهود.

وقال المسؤول إن كوشنر سيحضر أيضا مؤتمرا اقتصاديا في الرياض خلال جولته.