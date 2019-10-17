موسكو: عودة 1100 لاجئ سوري من لبنان والأردن خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 1100 لاجئ سوري عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية؛ من بينهم 453 لاجئا عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 647 لاجئا عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر المركز الروسي - في بيان اليوم الخميس - أن إجمالي عدد اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، منذ يوم 18 يوليو 2018 قد بلغ 439 ألف شخص، منهم أكثر من 139 ألفا و500 شخص من لبنان وحوالي 300 ألف شخص من الأردن.

وأضاف أن وحدات سلاح المهندسيين السوري طهرت خلال الـ24 الساعة الماضية الأراضي من الألغام على مساحة هكتارين، حيث تم اكتشاف وتدمير 32 عبوة قابلة للانفجار.