 مقتل جندي باكستاني بإقليم بلوشستان بجنوب غربى البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل جندي باكستاني بإقليم بلوشستان بجنوب غربى البلاد

إسلام أباد - د ب أ
نشر في: السبت 17 أكتوبر 2020 - 10:16 م | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2020 - 10:16 م

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، أن جنديا قتل في هجوم على قوات الأمن في إقليم بلوشستان الواقع جنوب غربى باكستان.

وذكر جناح الإعلام والعلاقات العامة في القوات المسلحة الباكستانية في بيان، أن الحادث الذي وقع في ضاحية توربات في إقليم بلوشستان ، شهد مهاجمة إرهابيين لقوات الأمن التي كانت تقوم بأعمال الدورية في المنطقة.

وأوضح البيان أن 3 جنود آخرين أصيبوا في تبادل لإطلاق النار وقع لاحقا .

ويعد هذا هو الهجوم الثاني خلال أسبوع واحد على قوات الأمن في بلوشستان وهو الإقليم الأكثر اضطرابا في البلاد .

وتم تفسير تصعيد الهجمات على قوات الأمن على أنه إشارة إلى أن المسلحين المتشددين طردوا من مخابئهم بالقرب من الحدود الأفغانية في سلسلة من الهجمات منذ 2014 وبدأوا في إعادة تجميع صفوفهم.

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