عبدالمجيد محيى الدين رئيس الشركة: «الأهلى للصرافة» تنتظر موافقة «لجنة تنمية سيناء» لإتمام زيادة رأس مالها المدفوع



8.8 مليار جنيه حصيلة العملات الأجنبية لدى الشركة خلال 9 أشهر من العام الجارى

60 فرعا مستهدفا للشركة بنهاية عام 2021.. و50 فرعا قائما

قال عبدالمجيد محيى الدين رئيس مجلس ادارة شركة الأهلى للصرافة إن حصيلة العملات الاجنبية لدى الشركة بلغ 8.8 مليار جنيه، فى 30 سبتمبر الماضى.

أضاف محيى الدين لـ«مال وأعمال ــ الشروق» ان الحركة على العملة تأثرت بالسلب من تداعيات فيروس كورونا، ولكنها عاوت الارتفاع خاصة فى الاشهر الاخبر التى تزامنت مع العودة التدريجية للسياحة.

وشهد شهر يوليو، أغسطس، وسبتمبر ارتفاعا ملحوظا فى بيع الدولار، تزامنا مع رفع الحظر على الطيران والسفر، حيث قاربت عمليات البيع والشراء للعملة ما يعادل المليار جنيه وهى حصيلة تقارب المعدلات الطبيعة قبل ازمة كورونا، مقابل تراجع وصل إلى 50 ــ 60% خلال الفترة من مارس إلى يونية.

وجذبت الشركة نحو 12.5 مليار جنيه من العملات الاجنبية خلال عام 2019، وقال محيى الدين انه تم بيع جزء منها لتلبية احتياجات العملاء مباشرة والباقى تم التنازل عنه لصالح البنك الأهلى المصرى.

كان البنك الأهلى المصرى ــ اكبر بنك حكومى ــ وافق على ضخ 100 مليون جنيه فى رأسمال مال شركة الأهلى للصرافة ليصل رأسمالها المدفوع إلى 300 مليون جنيه، تبعا لتصريحات محيى الدين.

ويبلغ ان رأسمال الشركة المرخص 400 مليون جنيه، والمدفوع 300 مليون جنيه بعد موافقة البنك الأهلى على ضخ 100 مليون جنيه.

اضاف محيى الدين أن اتمام عملية زيادة رأس المال معلقة لحين الحصول على موافقة لجنة «تنمية سيناء» وذلك لامتلاك الشركة فرعا فى مدينة شرم الشيخ، وهو ما يستلزم موافقة لجنة سيناء على ضخ اموال جديدة فى رأسمال الشركة.

وتستهدف الشركة من زيادة رأسمالها المدفوع مقابلة الزياة فى عدد فروعها البالغ حاليا 50 فرعا، منها فرعان تحت التجهيز، فرع الدقى وينتظر معاينة البنك المركزى، وفرع آخر فى منطقة ووسط البلد شارع عبدالخالق ثروت وما زال تحت الانشاء.

وقال محيى الدين إن «الأهلى للصرافة» تسعى إلى زيادة فروع الشركة إلى 60 فرعا، فى نهاية عام 2021، حيث تستهدف التواجد فى مناطق التجمع، ومصر الجديدة، مرسى مطروح، بورسعيد، الزمالك.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى فى تصريحات سابقة بأن شركة الأهلى للصرافة التى تعدى إحدى أذرع الخدمات المالية التى يقدمها ويتوسع فيها البنك الأهلى المصرى تم تأسيسها عام2017 توازيا مع قرارات تحرير سعر الصرف من أجل المساهمة فى استقرار أسعار صرف العملات بالسوق المصرية، وذلك برأسمال مرخص 200 مليون جنيه تم إصداره بالكامل، كما تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص ليصل إلى 400 مليون جنيه.