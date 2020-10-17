 إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقا مرحليا لإقامة علاقات دبلوماسية وفتح سفارتين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقا مرحليا لإقامة علاقات دبلوماسية وفتح سفارتين

إسرائيل والبحرين
إسرائيل والبحرين
تل أبيب - د ب أ
نشر في: السبت 17 أكتوبر 2020 - 10:17 ص | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2020 - 10:17 ص

توقع إسرائيل والبحرين، غدا الأحد، اتفاقا مرحليا ينص على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، يتضمن فتح سفارتين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوتشين سوف يرأس الوفد الإسرائيلي-الأمريكي المشترك المقرر وصوله الى المنامة غدا الأحد، حيث تقام مراسم التوقيع.

وذكرت الهيئة أن إسرائيل استجابت لطلب البحرين عدم التوقيع في هذه المرحلة على "معاهدة سلام" شاملة بسبب الانتقادات الداخلية ضد التطبيع.

وغادر وفد أمريكي برئاسة منوتشين واشنطن الليلة الماضية في طريقه الى الشرق الأوسط في جولة تشمل إسرائيل والبحرين ودولة الإمارات.

كانت البحرين والإمارات وقعتا في واشنطن الشهر الماضي اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.


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