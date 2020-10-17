ولاية بافاريا تحذر من فقدان السيطرة على كورونا في بعض مناطق ألمانيا

حذر ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، من فقدان السيطرة على وباء كورونا في بعض المناطق بألمانيا، وذلك في إشارة إلى وضع تتبع سلاسل العدوى في هذه المناطق.

وفي تصريحات لصحيفة "باساور نويه برسه"، قال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم السبت: "هذا أمر خطير للغاية".

وأضاف زودر: "إذا لم يعد من الممكن تتبع سلاسل العدوى، كما هو الحال في هولندا وفرنسا وإسبانيا والتشيك، عندئذ يتعين تقييد الاختلاط بوجه عام. وهذا أمر يحدث فقط من خلال إغلاق أو تدابير صارمة مشابهة".

وقال زودر، إنه يشارك المستشارة انجيلا ميركل مخاوفها من أن تكون التدابير التي قررتها الحكومة الاتحادية والولايات يوم الأربعاء الماضي غير كافية إلى حد بعيد، ولا ينبغي علينا أن نجمل الحديث أو أن نهون من شأن الوباء، ويجب علينا اتخاذ قرارات جذرية، وإذا لم نفعل هذا، وتصرفنا بفتور، سنتجه لا إراديا نحو إغلاق ثانِ، من لا يرغب في إغلاق، عليه أن يتصرف الآن بشكل حازم.