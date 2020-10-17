اليونان: إصابات كورونا اليومية تتخطى 500 حالة لأول مرة

أعلنت السلطات الصحية اليونانية تسجيل 508 إصابات جديدة بفيروس كورونا، متجاوزة للمرة الأولى حاجز 500 حالة، داعية المواطنين لاستخدام الأقنعة ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وأضافت السلطات- في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) أنه تم تسجيل 227 إصابة في منطقة العاصمة أثينا، و63 في سالونيك "ثاني أكبر مدن البلاد"، مشيرة إلى تسجيل ثماني حالات وفاة بسبب المرض.

من جهته، قال عالم الأوبئة جيكاس ماجوركينيس: "سجلنا لأول مرة أكثر من 500 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، قد يؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى اختلال الموازين ويزيد من حدة الوباء".

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد صرح، في أعقاب قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بأن اليونان لا تزال من بين الدول التي تبلي بلاء حسنا في أوروبا، قائلا "لكن هذا قد يتغير في أي لحظة إذا لم نلتزم بالإجراءات التي يوصي بها الخبراء".