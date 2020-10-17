سياسي تنزاني معارض يعلن دعمه لمنافس الرئيس في الانتخابات العامة

حصل المنافس الرئيسي الذى يخوض الانتخابات الرئاسية التي تجرى الشهر الجاري أمام الرئيس التنزاني الحالي جون ماجوفولي، على دعم أحد زعماء أحزاب المعارضة المتنافسة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن زيتو كابوي، رئيس حزب "أكت-وازاليندو" قوله أمس الجمعة إنه سوف يصوت لتوندو ليسو من حزب المعارضة الرئيسي تشاديما في الانتخابات التي تجرى في 28 أكتوبر، رغم أن حزبه رشح وزير الخارجية السابق برنارد ميمبي مرشحا لخوض الانتخابات.

وينظر إلى ليسو وهو محامي حقوقي نجا من محاولة اغتيال في 2017 وعاد إلى تنزانيا في يوليو قادما من منفاه الاختيارى في أوروبا، على أنه المنافس الرئيسي لماجوفولي. وتعهد النضال من أجل انتخابات حرة وموثوق بها.