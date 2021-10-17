رئيس وزراء لبنان الأسبق: حزب الله يستعمل لبنان كأداة لتعزيز مفاوضات إيران مع أمريكا

أكد فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن ما حدث الخميس الماضي في بيروت من اشتباكات مسلحة أمر مؤلم، وتلك الاحداث عادة إلى أذهان اللبنانيين بذكريات الحرب الأهلية وكوارثها، متابعًأ أن لبنان يمر ضمن ظروف شديدة الصعوبة خلال تلك المرحلة.

وأضاف رئيس وزراء لبنان الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن هذه المرحلة في تاريخ لبنان التي انهارت فيها الثقة والانتماء والوطنية والاقتصاد والمؤسسات العامة والخاصة نتيجة لممارسات سياسية خاطئة على مدى عدة سنوات والتي أدت فعليًا إلى انهيار لبنان.

وتابع أن لبنان مخطوف من قبل الأحزاب الطائفية والمذهبية، وفي مقدمته حزب الله الذي يستعمل لبنان كأداة من أجل تعزيز القدرة التفاوضية لإيران في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.