رئيس حزب الخضر الألماني: الجدل حول وزير المالية القادم ليس مفيدا

صرح رئيس حزب الخضر الألماني روبرت هابيك بأن الجدل حول شغل منصب وزير المالية في الحكومة المقبلة "ليس مفيدا".

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال هابيك مساء اليوم الأحد:" من مقتضيات العدالة وقواعد التعامل الصحيح والذكاء السياسي عدم فعل هذا الآن، وهذا لا يؤدي في حالة الشك إلا إلى أن ارتفاع السقوط سيصبح أعلى".

يأتي ذلك كرد فعل من هابيك على تصريحات لنائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر فولفجانج كوبيكي والرئيس التنفيذي للكتلة البرلمانية ماركو بوشمان أعلنا فيها أنهما يعتبران رئيس الحزب الليبرالي كريستيان ليندنر أفضل مرشح لتولي منصب وزير المالية.

وأضاف هابيك أن ليندنر لم يخف أنه يرغب في أن يصبح وزير المالية وأنه كان قد أعلن هذا أيضا خلال الحملة الانتخابية بوضوح زائد، لكن هابيك رأى أن من غير المفيد الخوض في التكهنات بخصوص المناصب قبل بدء مفاوضات الائتلاف.

وقال هابيك:" لدينا تصورات مختلفة للغاية حول السياسة المالية، والتنافس موجود بلا شك. ويجب أولا إثبات الثقة في أن ما يتم الاتفاق عليه، سيحدث، ويجب أن يثبت هذا أيضا في محادثات الائتلاف".

وأوضح هابيك أنه شخصيا يؤخر " كل الطموحات الشخصية للناس بما في ذلك شخصي أنا، وأنا أعتب على كل المرتعشين ولهذا السبب أستطيع أن أقول لحزبي إننا لن نفعل هذا".

كان وزير مالية ولاية بادن فورتمبرج وعضو حزب الخضر قد روج لتولي هابيك منصب وزير المالية وكتب على تويتر أنه لا يستطيع تخيل أن أحدا آخر أفضل في هذا المنصب من هابيك.