أعرب الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، له اليوم ضمن احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، قائلًا: «شعوري فياضًا بالتقدير والعرفان للرئيس الجليل النبيل الذي عرفنا فيه عاطفته الدينية وحبه للعلم والعلماء».



وأضاف هاشم، خلال مداخلة هاتفية لنشرة أخبار «الثالثة»، المذاعة عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد: «الرئيس في الحقيقة قدر في شخصي وكرم في شخصي جميع العلماء والدعاة الذين يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتقديري وعرفاني له في تواضعه الجم وذوقه الرفيع وأدبه العالي وهو يشكر لأهل العلم ما قدموه من جهود تذكر فتشكر».



وتابع: «الرئيس رأى أني أستحق هذا التقدير جزاه الله كل خير، وكانت كلماته الكريمة لي دليل على حبه الجارف وعاطفته الدينية، أقدر فيه كل تلك الأمور بكل العرفان والتقدير والامتنان»، مؤكدًا أن «الرئيس السيسي يستشعر بحاسته الدقيقة وعاطفته العميقة ما ينبغي أن يكون عليه الوعي والخطاب الديني الوسطي المعتدل في تلك الآونة التي حاولت فيها بعض دعاوى الزيف أن تجرف الأمة إلى منحدر خطير».



وشدد على أهمية «وجود خطاب ديني له شخصيته التي يصون بها أشرف تراث في الوجود وخاصة ذكرى المولد النبوي التي تحمل أشرف سيرة في الوجود لصاحب المقام المحمود النبي محمد الذي وصفه ربه بأنه لعلى خلق عظيم»، موضحًا أن «تلك المناسبة لها قدسيتها ومصداقيتها في تكريم العلماء والعلم والدعوة والوعي الذي دعا إليه الرئيس والمنهج الوسطي المعتدل الذي ركز عليه».



وذكر أن «كلمات الرئيس الكريمة الحانية والواعية تستوجب مضاعفة الجهود والدعوة لليقظة والوعي والمنهج الوسطي المعتدل»، مستطردًا: «الأزهر لا يقصر ويؤدي رسالته ونحن بفضل الله وعونه وتقديره وتوفيقه سنضاعف جهدنا».



ولفت إلى أنه بتوفيق من الله قدم 200 مؤلف آخرها شرح صحيح البخاري في 16 مجلدًا كل مجلد 600 صفحة، إضافة إلى كتاب عن وسطية الإسلام، مختتمًا: «هذا الجهد لم يذهب سدى بل تلقته كل وسائل الإعلام والنشر في مصر وخارجها، وتم تتويج الرحلة بتقدير وتكريم الرئيس السيسي لي، شكر الله له وأدعو أن يزيده الله توفيقا حتى يرى العباد والبلاد على يديه السعادة والسلام العالمي والتعايش السلمي».









وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال وقيادات الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية ودينية.



وفي مشهد لفت انتباه الجميع، توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الشيخ أحمد عمر هاشم ليصافحه ويطمئن على صحته، وذلك أثناء حضوره فعاليات احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي التي انطلقت صباح اليوم.